В Windows сломался интернет

Корпорация Microsoft признала проблему, из-за которой многие приложения в Windows 11 оказались отрезаны от интернета. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На днях американская компания выпустила экстренное обновление KB5085516. Как объяснили в Microsoft, оно устраняет «серьезные проблемы, влияющие на подключение к интернету в некоторых приложениях». Однако, как заметили журналисты, апдейт не устанавливается автоматически — его следует запросить через «Центр обновления Windows» вручную.

Судя по всему, обновление операционной системы (ОС) должно устранить неполадку, связанную с поломкой подключения к интернету. Так, ранее многие пользователи жаловались, что некоторые приложения перестали получать информацию через сеть. В программах Microsoft — PowerPoint, Word, Windows Store и других — появлялась ошибка, информирующая о проблеме подключения к интернету. При этом остальные программы работали.

«Обратите внимание, что эта проблема возникает, когда устройство переходит в определенное состояние сетевого подключения, и может устраниться самостоятельно», — попытались успокоить пользователей в Microsoft.

Однако для того, чтобы разобраться с неполадкой быстро, в компании посоветовали не ждать и установить обновление KB5085516 самостоятельно.

В начале марта выяснилось, что Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры под управлением старых версий Windows. Журналисты издания Windows Central напомнили, что через настройки ОС можно отсрочить обновление на срок до пяти недель.