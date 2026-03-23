Эксперты рассказали, может ли РКН полностью заблокировать Telegram

Роскомнадзор на данном этапе не может полностью заблокировать Telegram в России. Однако будущее мессенджера по-прежнему туманно: оно зависит от того, насколько активно РКН будет налаживать технологические мощности, а также от личного решения Павла Дурова, рассказали эксперты, опрошенные «Парламентской газетой».

«Telegram пытается шифровать трафик»

Напомним, ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на анонимные источники заявил, что Роскомнадзор практически исчерпал возможности по блокировке мессенджера, а интенсивность самих блокировок снизилась с 80 до в среднем 50-55 процентов. В самом ведомстве эту информацию оперативно опровергли, однако, как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» специалист по информационной безопасности Эльдар Муртазин, достоверно сказать, снизилась интенсивность блокировок или нет, на данный момент невозможно.

«Однако по косвенным признакам можно судить о том, что несмотря на опровержения Роскомнадзора оборудование для блокировок периодически выключается и переходит в режим bypass — то есть, слетают вообще все блокировки, и из-за этого у пользователей начинают открываться не только Telegram, но и другие "запрещенные" сайты вроде YouTube, — пояснил эксперт. — Связано это с тем, что Telegram сейчас пытается шифровать свой трафик под обычный трафик в интернете, и выделить его становится крайне трудно».

Однако, по словам Эльдара Муртазина, свое последнее слово РКН пока не сказал: ведомство вполне может расширять свои мощности, докупая необходимое оборудование. Однако этот процесс не только сложный, но и затратный: по подсчетам экспертов, он потребует порядка 20-30 миллиардов рублей в год.

«Любая блокировка — соревнование брони и снаряда»

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в свою очередь подчеркнул, что сами представители Telegram пока что не делали никаких официальных заявлений и не анонсировали никаких новых способов обхода блокировок.

«Любая блокировка — это соревнование брони и снаряда, — отметил собеседник издания. — То есть, одна команда разработчиков усиливает ограничения, другая ищет способы с ними справиться — и так пока они обе не упрутся в административный либо же технологический потолок. Но здесь все зависит от того, какое решение примет [создатель Telegram] Павел Дуров».

По словам Урвана Парфентьева, текущую ситуацию нельзя сравнивать с ситуацией 2018 года, когда развернулась первая война Роскомнадзора и Telegram.

«Для Дурова тогда сохранение работоспособности мессенджера в России было вопросом принципа, — пояснил Урван Парфентьев. — И в противодействие с РКН вкладывались огромные силы и ресурсы. Telegram тогда "прыгал" по ip-адресам, из-за чего в итоге и сложилась памятная ситуация, когда Роскомнадзор в процессе охоты за ним заблокировал половину рунета, включая самого себя. Сейчас картина несколько иная: после ареста во Франции Павел Дуров несколько поменял свое мировоззрение и уже не делает резких бескомпромиссных заявлений и не предпринимает рискованных шагов».

Отметим, что ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал специально для «Парламентской газеты», что Роскомнадзор вряд ли имеет цель сделать Telegram полностью неработоспособным, и его основная задача — разрушить социальные связи между пользователями.