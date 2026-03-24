Вечную проблему Windows устранят

Корпорация Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

© Лента.ру

Журналисты заметили, что 20 марта Microsoft опубликовала на своем сайте заметку, в которой описала будущее Windows. В том числе фирма пообещала исправить проблему, которую многие пользователи считают вечной — повышенное потребление оперативной памяти.

В Microsoft заявили, что собрались внести существенные улучшения в производительность Windows. Так, инженеры компании пообещали устранить проблемы операционной системы (ОС), чтобы она потребляла меньше ресурсов в режиме ожидания. Это позволит освободить оперативную память для приложений и повысить скорость отклика при переключении между задачами.

Также в Microsoft пообещали ускорить «Проводник».

«Microsoft работает над уменьшением задержек при поиске, навигации и использовании контекстных меню, а также над повышением надежности и скорости файловых операций, таких как копирование и перемещение больших файлов», — объяснили журналисты.

При этом в Microsoft не стали корректировать требования к оперативной памяти. Как и прежде, для работы Windows 11 необходимо минимум 4 гигабайта оперативной памяти.

