В тестовой сборке Android научится сам вводить ПИН-код сим-карты

В свежей Canary-сборке Android появилась полезная функция, которая может избавить пользователей от одной маленькой, но регулярно раздражающей рутины. Речь о защите сим-карты с автоматическим вводом ПИН-кода после перезагрузки смартфона.

Android учится сам разблокировать сим-карту, если владелец уже подтвердил личность с помощью кода блокировки телефона или биометрии.

Эту возможность Google, судя по всему, уже начала внедрять в последней версии Android Canary. Найти её можно в разделе Безопасность и конфиденциальность → Дополнительно → Защита сим-карты.

Для тех, кто не сталкивался с этим раньше: ПИН-код сим-карты — это не тот же самый код, которым разблокируется смартфон. Его можно настроить почти на любой физической сим-карте, после чего он будет запрашиваться при перезагрузке телефона или установке симки в другое устройство. Без него нельзя пользоваться звонками, СМС и мобильным интернетом.

С точки зрения безопасности всё это полезно, но на практике неудобно: пользователю приходится помнить ещё один отдельный код. Новая функция как раз пытается убрать эту лишнюю ступень.

Работает всё просто: пользователь включает опцию «Автоматическое управление ПИН-кодом», затем подтверждает действие кодом устройства или биометрией. После этого Android просит ввести текущий ПИН-код от сим-карты. Если он ещё не настроен, система может предложить использовать стандартный код оператора. Обычно это что-то вроде 0000, 1234 или 1111.

После настройки система запоминает ПИН и в дальнейшем сама вводит его после перезагрузки, как только пользователь разблокирует смартфон привычным способом. При этом ПИН всё равно потребуется, если сим-карту вставят в другой телефон.

Именно в этом и заключается главный плюс новой функции. С одной стороны, владельцу смартфона становится заметно удобнее жить: не нужно каждый раз вспоминать отдельный код для симки. С другой — защита самой сим-карты никуда не исчезает. Если телефон украдут и злоумышленник попытается переставить симку в другое устройство, ПИН по-прежнему станет барьером.