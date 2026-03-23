Появилась неожиданная информация о блокировке Telegram в России

Роскомнадзор мог ослабить блокировку мессенджера Telegram. Ранее показатель неудачных запросов к доменам сервиса достигал 77–79 процентов, однако 23 марта он уменьшился.

Согласно данным Downdetector, сегодня этот показатель снизился до 55 процентов. В ведомстве официальных комментариев по этому поводу не поступало.

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.

Председатель «Справедливой России» и депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу Telegram в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону специальной военной операции.