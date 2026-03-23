Глава Meta Platforms* Марк Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять обязанности генерального директора, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с проектом. Агент, который пока находится в стадии разработки, уже помогает Цукербергу быстрее получать информацию — например, находит ответы на вопросы, для которых обычно требовалось обращаться к нескольким людям. Проект показывает, что компания с 78 тысячами сотрудников планирует ускорить темп работы, упростить организационную структуру и изменить повседневные задачи персонала, чтобы конкурировать со стартапами, изначально построенными на искусственном интеллекте, пишет газета.

Meta рассматривает внедрение ИИ как критически важное для будущего успеха. Цукерберг, который в последнее время также больше времени уделяет программированию, анонсировал часть инициатив на январском отчёте компании.

«Мы инвестируем в инструменты, изначально разработанные для искусственного интеллекта, чтобы сотрудники могли выполнять больше работы. Мы повышаем квалификацию отдельных специалистов и упрощаем структуру команд. Если мы это сделаем, я думаю, мы сможем сделать гораздо больше, и это будет намного интереснее», — сказал миллиардер.

Использование ИИ-инструментов быстро распространилось в компании — отчасти потому, что теперь учитывается при оценке эффективности работников. Сотрудники начали применять личных агентов вроде My Claw, которые имеют доступ к чатам и рабочим файлам и могут общаться с коллегами от их имени. Другой инструмент — Second Brain, построенный на базе агента Claude от Antropic. , — индексирует и обрабатывает документы для проектов. Его создатель называет разработку «ИИ-руководителем аппарата». Компания также приобрела сингапурский стартап Manus — разработчик персональных ИИ-агентов.

* Meta признана экстремистской в РФ, ее деятельность на территории страны запрещена.