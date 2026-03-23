«Роскосмос» подтвердил сообщения о неполадках при полете «Прогресса МС-33»

Как отметили в госкорпорации, специалисты контролируют параметры движения грузового корабля. Его стыковка с МКС на последнем этапе сближения будет проходить «в ручном телеоператорном режиме».

Этим займутся российские космонавты, находящиеся на международной космической станции, сообщили Радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе корпорации.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полётам и является понятной работой», — рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

Накануне после выведения транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33» одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Она служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.