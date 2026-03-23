Китайская ракета Jielong-3 вывела на орбиту спутники CentiSpace-2

Китай успешно вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Jielong-3 ("Цзелун-3") с космодрома Хайян в акватории Желтого моря. Старт состоялся 22 марта в 23:49 по пекинскому времени (18:49 мск).

Спутники серии CentiSpace предназначены для передачи сигналов дополнения глобальных навигационных спутниковых систем с низкой околоземной орбиты. В январе китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi ("Тяньци").

Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang ("Надежда"). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.

До этого издание South China Morning Post писало, что китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, способное поражать космические спутники. Мощность установки составляет 20 гигаватт, при этом для вывода из строя спутников может быть достаточно одного гигаватта. Оружие уже назвали "кошмаром для Starlink".