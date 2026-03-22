25 лет завершению работы станции «Мир»

23 марта 2001 года «Мир» погрузился под воду. Легендарная советско-российская орбитальная станция безопасно завершила свою работу в водах Тихого океана, многократно выработав свой ресурс. Сегодня мы вспоминаем, как человечество в первый и пока единственный раз в истории вывело на орбиту и вернуло на Землю столь огромный аппарат.

Чем был «Мир»

История «Мира» началась 19 февраля 1986 года с запуска базового блока, к которому позже пристыковались шесть модулей для исследования космоса, Земли и проведения опытов. Станция состояла исключительно из отечественных модулей, но стыковочный узел позволял «пришвартоваться» американским челнокам Space Shuttle.

За время нахождения на орбите станцию посетили 104 космонавта из 13 стран, были проведены 23 тысячи исследований и экспериментов, среди которых успешное вылупление птенца перепела и выращивание зелени для употребления в пищу. Также на «Мире» поставлен до сих пор не побитый рекорд беспрерывного пребывания в космосе — космонавт и врач Валерий Поляков провёл на орбите 438 суток, чтобы изучить влияние космических полётов на человека.

Ремонту не подлежит

Любые механизмы и электроника неизбежно ломаются, поэтому работа космонавтов на станции в том числе состоит из мелкого ремонта. Но 1997 год стал «чёрным» для орбитальной станции. Всего за несколько месяцев произошла череда аварий, которые в конечном счёте и привели к завершению работы «Мира».

23 февраля 1997 года на станции случилось происшествие, грозящее обернуться катастрофой. Во время замены кислородной шашки в системе регенерации кислорода произошел пожар. Из-за заводского брака шашка воспламенилась, столб огня достиг полуметра, из-за высокой температуры горения жидкий металл брызгал во все стороны. Пожар — это самое страшное, что может случиться в закрытом пространстве. Спешно надев противогазы, космонавты четверть часа тушили огонь огнетушителями. Еще сутки экипаж из шести человек был вынужден носить противогазы, пока атмосфера станции не очистилась фильтрами от ядовитой гари.

В марте система регенерации кислорода отказала, началась утечка ядовитого этиленгликоля. Кондиционирование вышло из строя, а температура на станции повысилась до немыслимых 50 °С. Лишь к апрелю на станцию были доставлены детали для ремонта системы кондиционирования, в которой, как оказалось, уже были десятки трещин.

25 июня 1997 года во время ручной стыковки из-за недостатков системы управления грузовой корабль «Прогресс М-34» в буквальном смысле врезался в «Мир», повредив солнечные батареи и пробив дыру в обшивке модуля «Спектр», предназначенного для наблюдения за атмосферой Земли. Экипажу пришлось срочно загерметизировать «Спектр», лишившись оборудования в нём. Многократные попытки ремонта обшивки не увенчались успехом. Фактически, «Спектр» был потерян.

То, чего нельзя избежать

Запланированный срок службы «Мира» составлял всего 5 лет, после чего в строй должны были ввести «Мир-2», чего так и не произошло. К концу 1990-х, когда этот срок уже был превышен более чем вдвое, перед Россией встал вопрос о дальнейшей судьбе станции. Многие важные узлы были критически изношены — стоило починить один, как из строя выходил другой. На каждый час научной работы космонавтов приходилось два с половиной часа ремонтных работ. Неприятности 1997 года тоже существенно понизили надёжность станции. Пребывание на «Мире» стало попросту небезопасным, потому что следующая поломка могла оказаться фатальной. Число неполадок превысило 1500 случаев, причём страдали и связь, и управление, и системы жизнеобеспечения.

По предварительным оценкам, полноценное восстановление «Мира» требовало не менее 350 млн долларов и четыре года работ. Таких денег у Российского космического агентства не было — в 1998 году уже началось строительство Международной космической станции, в проекте которой Россия несла свои финансовые обязательства. Оплачивать строительство одной и ремонт другой орбитальной станции страна, только что перенесшая дефолт, просто не могла.

© МКС в 1998 году

По планам станцию предлагалось свести с орбиты еще в 1998 году, но несколько денежных вливаний отсрочили этот момент. С середины 1999 года регулярные полёты на станцию прекратились. В 2000 году Российское космическое агентство совместно с американским бизнесменом создало компанию MirCorp, которая профинансировала ещё одну экспедицию на станцию. Западные продюсеры предлагали использовать «Мир» как площадку для съёмки реалити-шоу и фильмов, также оборонным потенциалом станции интересовался Иран. И всё же 30 декабря 2000 года было принято решение о завершении работы комплекса «Мир» и его затоплении в океане.

Последняя команда

К моменту решения о судьбе «Мира», станция уже полгода была необитаема. Последний экипаж из космонавтов Сергея Залётина и Александра Калери прибыл 6 апреля для расконсервации станции, в течение двух месяцев проводил ремонтные и научные работы, но, за недостатком финансирования, вновь законсервировал станцию и покинул её 16 июня 2000 года.

Разработанный план подразумевал постепенное снижение орбиты «Мира» и его затопление в Тихом океане вдали от судоходных маршрутов. Мировая пресса и даже правительства нескольких стран нагнетали истерию, предупреждая граждан о вероятности падения несгоревших обломков на города. В свою очередь Россия пообещала страховые выплаты до 200 млн долларов в случае причинения станцией ущерба.

24 января 2001 года к «Миру» был запущен грузовой корабль «Прогресс М1-5» с увеличенным запасом топлива, который должен был выступить двигателем для изменения орбиты станции.

23 марта в 03:31 ночи операция по затоплению началась. «Прогресс М1-5» дал первый тормозной импульс, снизив орбиту станции до «точки невозврата» на высоте 220 км. В 5:01 второй импульс снизил орбиту до 165 км. Наконец, когда «Мир» пролетал над Средиземным морем, третий тормозной импульс длительностью 22 минуты направил станцию к Земле.

«Мир» вошел в плотные слои атмосферы на скорости 28 тыс. км/ч. Жители Австралии, Новой Зеландии и Фиджи наблюдали, как светящиеся обломки проносятся по небу. Телевизионщикам удалось снять яркий полёт на камеру. Это был последний взгляд на станцию.

Где теперь «Мир»

Полноразмерные макеты модулей станции сохранились в Звёздном городке, Мемориальном музее космонавтики у метро ВДНХ, Музее космонавтики им. Циолковского в Калуге и Европа-парке в Германии. Один из макетов, действовавший в Центре подготовки космонавтов, был снят в клипе на песню «Чёрная вода» группы Ground Beat, ставшем трибьютом всем экипажам «Мира» и самой станции.

Несгоревшие обломки покоятся на глубине более 3 км в 1500 км от расчётной точки в Тихом океане почти в 2000 км восточнее Новой Зеландии, где их вряд ли когда-нибудь найдут. Начав работу в 1986 году, «Мир» стал для человека новым домом в космосе, местом, где между великими державами всегда царил мир, что бы ни происходило на Земле. Станция служила науке и прогрессу, помогая людям открывать тайны космоса и самой жизни. И в конце своей службы «Мир» не покинул нас. «Мир» вернулся домой.