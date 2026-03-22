Экипаж МКС готовится встречать космический грузовик "Прогресс МС-33"

24 марта космонавт Сергей Кудь-Сверчков выполнит стыковку грузовика "Прогресс МС-33" с МКС.

"Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой", - прокомментировал Олег Кононенко, начальник Центра подготовки космонавтов.

По информации Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС, после выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС, пояснили в "Роскосмосе".

Специалисты контролируют параметры полета корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС, сообщил "Роскосмос".