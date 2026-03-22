NASA сообщило о неполадке на корабле «Прогресс»

Одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс», установленных на «Прогресс МС‑33», не развернулась после запуска российского космического корабля с Байконура, пишет пресс-служба NASA на официальном сайте агентства.

По данным организации, специалисты госкорпорации «Роскосмос» работают над устранением неполадок.

В том случае, если антенну все же не удастся развернуть, космонавт Сергей Кудь-Сверчков будет управлять сближением и стыковкой космического корабля вручную, заметили в агентстве.

В NASA уточнили, что для осуществления этих операций космонавт будет использовать систему ТОРУ, при помощи специальных джойстиков. При этом он будет ориентироваться на видео, передаваемое с телекамеры «Прогресса».

Все остальные системы и приборы аппарата исправны, нормально функционируют, констатировали в пресс-службе.