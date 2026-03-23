Hermès представила зарядку для устройств Apple за $5150

Французская компания Hermès, давний партнёр Apple по производству аксессуаров, представила беспроводную зарядку MagSafe для iPhone и Apple Watch, отличающуюся высокой стоимостью.

Особенности

Зарядное устройство Paddock Duo и чехол Grand Paddock поставляются в комплекте и выполнены из телячьей кожи Swift в оттенке Gold. Аксессуар рассчитан на одновременную зарядку iPhone и Apple Watch или AirPods. Также доступна версия для зарядки одного устройства (iPhone или Apple Watch), которая поставляется с более компактным чехлом из той же кожи.

Hermès не включает в комплект адаптер питания. Пользователю потребуется отдельное зарядное устройство мощностью от 20 Вт. В комплект входит кабель USB-C длиной 1 метр.

Сроки выхода и цена

Зарядное устройство Hermès Paddock Duo MagSafe и чехол Grand Paddock уже доступны в официальном интернет-магазине по цене $5150. Отдельно зарядное устройство оценивается в $1750. Также доступен комплект с более компактным овальным чехлом по цене $4225.

Кроме того, Hermès представила кожаные ремешки для Apple Watch, стоимость которых на Amazon начинается от $219.