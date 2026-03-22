Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

С космодрома Байконур к Международной космической станции отправился космический грузовик "Прогресс МС-33": старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем состоялся в 15.00 мск. Примерно через 9 минут после пуска "Прогресс МС-33" отделится от третьей ступени ракеты. Дорога до МКС займет 49,5 часа - за двое суток корабль сделает 34 витка вокруг Земли. Это классическая схема. Стыковка грузового корабля с модулем "Поиск" запланирована около 16.35 мск 24 марта.

Это первый запуск после реконструкции площадки №31 - основной для российской космической программы. Поэтому в отличие от обычных пусков ракету вывезли на старт за шесть дней до старта. Чтобы все проверить и отработать, как говорится, "до звона".

Корабль доставит космонавтам все необходимое для жизни и работы на орбите. В его отсеках более 2,5 тонны грузов, и около трети этого веса занимает топливо для дозаправки космической станции - 828 кг.

Кроме того, как рассказали в "Роскосмосе", грузовик привезет: 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа, 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 52 кг оборудования для научных экспериментов, 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.

В своем багаже "Прогресса МС‑33" везет и "ключ" к прогнозам солнечных вспышек - научную аппаратуру "Солнце‑Терагерц" . Это уникальный российский радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Почему эта аппаратура идет с приставкой "супер"?

Как поясняют ученые, она необходимад для исследования, которое позволит лучше понять, как возникают солнечные вспышки. Дело в том, что по словам ученых, сегодня точные прогнозы вспышек просто-напросто невозможны: можно лишь указать на потенциально опасную область на Солнце. Так вот благодаря новому прибору специалисты смогут уточнить модели формирования солнечных вспышек и даже научиться их предсказывать.

Аппаратура "Солнце‑Терагерц" будет смонтирована на внешней поверхности российского сегмента. Это сделают космонавты во время выхода в открытый космос. Разработчик эксперимента - Физический институт имени П. Н. Лебедева.

В общем у российских космонавтов впереди напряженная работа: не только принять космический грузовик, но и разгрузить его. Все, как говорится, разложить на борту российского сегмента "по полочкам".

Особенностью нынешнего старта стало размещение на головном обтекателе ракеты официальной эмблемы "Недели космоса". Первая в истории России "Неделя космоса" пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года и затем будет проводиться ежегодно. Указ о проведении был подписан президентом России в минувшем декабре.

"Неделя космоса - 2026" приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы - символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское "Поехали!".

"Прогресс МС" имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию).

Высота космического грузовика составляет 7,2 м, максимальный диаметр - 2,72 м, стартовая масса - около 7,4 т. Корабль может брать на борт полезный груз весом примерно 2,6 т.