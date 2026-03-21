К Земле пришло еще одно облако плазмы

К Земле пришло ещё одно облако плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов... Порог экстремально высоких значений начинается от 25 нанотеслов», — рассказали учёные.

В лаборатории добавили, что на графике магнитных бурь сейчас наблюдается затишье. При этом, как отмечается, в ближайшие два — три часа может начаться сильный всплеск полярных сияний.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН Антон Рева в беседе с RT рассказал, что у магнитных бурь есть две причины.