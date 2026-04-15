Почему ученые боятся изучать НЛО?

В феврале 2026-го президент Дональд Трамп приказал Пентагону и другим федеральным агентствам начать публикацию файлов, связанных с НЛО. Документы по ним составляли военные, пилоты и сотрудники правительства… Но современные университеты и научные организации почему-то отказываются их исследовать. Портал livescience.com рассказал, почему ученые не очень горят желанием изучать НЛО.

Наиболее яркое подтверждение пропасти между научным интересом к НЛО и готовности их изучать вскрыл ряд исследований, опубликованных в журнале Humanities and Social Sciences Communications. Их авторы в 2023 году провели опрос, на который откликнулись 1 460 сотрудников из 144 американских исследовательских университетов, работавших в 14 дисциплинах.

Большинство опрошенных верило, что исследования НЛО важны; любопытство перевешивало скептицизм во всех охваченных опросом дисциплинах. Почти 20% опрошенных утверждали, что и сами видели в небе нечто необъяснимое. Но при этом менее 1% когда-либо проводили исследования, связанные с неопознанными феноменами.

Данную разницу объясняет не интеллектуализм, а, частично, страх. Исследователей не очень отпугивал скептицизм и недостаток веры в научную ценность темы — они боялись, что могут потерять финансирование, столкнуться с насмешками коллег или пустить собственную карьеру под откос.

Повторное исследование, проведенное уже в 2024 году, обнаружило, что 28% опрошенных проголосовали бы против инициативы коллег в сфере НЛО, даже если они лично верили, что тему стоит исследовать. Таким образом, научное сообщество может подавлять вопросы об НЛО не потому, что на них нельзя ответить, а потому, что они выходят за грань некой области, которая коллективно считается «стоящей исследований».

Нужно учитывать и другой момент: академические дисциплины не появляются спонтанно. Они требуют специализированных журналов, признанных методов, образовательных программ и профессиональных сообществ. История когнитивной нейробиологии наглядно демонстрирует этот факт: до 1980-х специалисты, работавшие на стыке нейробиологии и когнитивной психологии, встречали сопротивление со стороны обеих дисциплин. Имидж когнитивной биологии поменялся лишь благодаря целевому финансированию, новым инструментам для сканирования мозга и формированию академических программ, которые создали карьерные пути для ученых.

Изучение НЛО как дисциплина постепенно прорабатывает эти элементы, но, по большей части, за пределами университетов. Для того, чтобы она стала легитимной, нужны три вещи. Первая — стабильное финансирование; без грантов ученые не могут нанимать студентов в ассистенты, обслуживать инструменты и добиваться результатов. Вторая — общие методологические стандарты, принятые всеми специалистами.

Наконец, третья — признание. Научные организации могут публично заявить, что будут оценивать достаточно тщательные исследования НЛО. Ряд университетов уже сделал этот шаг касаемо исследований насилия с огнестрельным оружием и терапии, применяющей психотропные вещества.

Примечательно, что эта проблема почти целиком существует только в Америке. Во Франции существует GEIPAN — специализированное подразделение национального космического агентства, занимающееся НЛО. Япония в 2020-м утвердила протоколы по докладам об НЛО для сил самообороны, а уже в 2025-м группа парламентариев предложила министру обороны сформировать офис для таких исследований. Канада провела аналогичную реформу в 2023 году.

Ни одно из этих политических решений не нашло отклика среди американских исследовательских институтов. В итоге первым институтом, официально признавшим НЛО как объект легитимных научных исследований, стал Вюрцбургский университет в Германии; в 2022 году он формально добавил НЛО в свой исследовательский канон. А в Швеции ученые публикуют работы на эту тему еще с 2017 года.