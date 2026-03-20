Очередной сбой произошел в работе интернет-провайдера Lovit. Интернет не работает в большинстве ЖК "ПИК", свидетельствуют данные Detector404.

В настоящее время жалобы фиксируются из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В мае 2025 года ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома компании "ПИК". Было установлено, что в зданиях застройщика работал только провайдер Lovit, который подвергся массированной DDoS-атаке. Из-за сбоев жители домов "ПИК" в Москве остались без интернета.

После этого ведомство возбудило антимонопольное дело. Спустя некоторое время ФАС предписала "ПИК" допускать провайдеров к размещению сетей связи в ЖК.