Как изобретательница бигудей покорила мир

Бьюле Луизе Генри было всего 9 лет, когда она придумала свое первое изобретение в 1896-м — устройство, которое позволяло мужчинам приподнять шляпу, не отвлекаясь от газеты. А к своей смерти в 1973 году она запатентовала множество других вещей, включая куклы, чей цвет глаз менялся по нажатию на кнопку. Портал popsci.com рассказал об изобретательнице, заслужившей прозвище «леди Эдисон».

Генри родилась в привилегированной семье в штате Северная Каролина. Ее отец, Уолтер, был выдающимся адвокатом и оратором, а мать, по традициям конца XIX века, домохозяйкой и дочерью бывшего губернатора штата.

После школы Генри пошла учиться в частный лютеранский колледж для женщин. А в 1912-м, еще даже не закончив обучение, она уже получила первый патент на собственное изобретение: вакуумную машину для мороженого, которая использовала и мотор, и ручной рычаг (поскольку электричество тогда не было стабильным), а также минимум льда (его не всегда было легко найти).

Генри пыталась продать свою «морозилку» в Мемфисе, куда переехала семья, но розничные магазины и производители города не проявляли интереса. Та же ситуация сложилась и со следующей попыткой изобретательницы найти коммерческий успех — зонтиком с пристегиваемым покрытием, который можно было менять под стать одежде женщин.

Примерно в 1920-м семья Генри решила переехать в Нью-Йорк, где находчивость их дочери могли бы оценить по достоинству. Но и там никто не был заинтересован в причудливом зонтике. Причем потенциальные покупатели не только не видели потенциал идеи, но и утверждали, что она обладает фатальным изъяном — якобы металлические ребра зонтика невозможно будет прошить так, чтобы они держали покрытие.

Очевидно, в те времена (как и сегодня) женщинам-изобретательницам приходилось сталкиваться с предосудительным отношением. Хотя у Генри, в отличие от многих других женщин ее времени, были финансовые ресурсы и какое-никакое образование, необходимые для разработки зонтика, мужчины, выдававшие патенты, просто отказывались признавать коммерческий потенциал идеи. Но Генри было не отказать в упорстве. После ряда неудач она сдалась и собрала прототип зонтика собственными руками, после чего благополучно получила патенты и лицензировала изобретение для продажи. Новенькие зонтики разлетались как горячие пирожки.

Хотя Генри не нужно было жить в отелях, она, как и многие ньюйоркцы из верхушки среднего класса в 1920-1930-х, пользовалась ими. Недорогие ночевки в Мидтауне предоставляли Генри, всегда пылавшей новыми идеями, быстрый доступ к патентным адвокатам, модельерам и розничным сетям.

Генри не вышла замуж и не завела детей, но видела большой потенциал в рынке детских игрушек. Ее следующие изобретения стали очень модными в начале XX века: от реалистичных кукол со встроенным радио до плавательного круга в виде лебедя и множества разных способов запечатывания надутых мячей. Она также изобрела множество товаров, ориентированных на женщин, таких как индустриальная швейная машина для прочных швов и специальная насадка на печатную машинку, позволявшая копировать документы, не пачкая руки.

Есть вероятность, что, даже несмотря на коммерческий успех изобретений, Генри по-прежнему было сложнее запатентовать товары для женщин и детей, чем вещи, ориентированные на мужчин. Но прибыль ей была фактически гарантирована: шоппингом в то время занимались преимущественно женщины. А сама Генри стала моделью новой независимой женщины; она много работала и бурно отдыхала. Даже во времена Великой депрессии ее команда выдавала более двух патентов в год. Так она и получила от журналистов прозвище «леди Эдисон».

К 1940-м Генри стала публичной фигурой, уважаемой и благоразумной — пусть и немного эксцентричной. Ее номера в отелях всегда пахли благовониями, а через дверь пробегали (и пролетали) множество домашних питомцев, от черепах и птичек до кошек.

Когда прогремела Вторая мировая, Генри присоединилась к работе в машиностроительных цехах, но после войны вернулась к изобретательству. Она придумала плюшевую корову, которую можно было доить, игрушечную собаку, поедавшую реальный корм, надувной метод набивки кукол и устройство, постоянно поливавшее запекающееся мясо соком.

Свой последний, 49-й, патент Генри получила в 1970 году. По мнению историков, в реальности она придумала более чем в два раза больше изобретений, просто половина из них не дошла до стадии патентования. А в 2006-м Бьюла Луиза Генри наконец избавилась от репутации женской версии Томаса Эдисона и была внесена в Национальный зал славы изобретателей США.