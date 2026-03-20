Microsoft приостановила автоустановку собственного сервиса в Windows

Microsoft объявила о временной приостановке автоматической установки приложения Microsoft 365 Copilot на устройствах под управлением Windows 11. Решение принято на фоне негативной реакции со стороны корпоративных клиентов, сообщает Windows Latest.

© Microsoft

Ранее компания планировала начать массовое развертывание Microsoft 365 Copilot с октября 2025 года на устройствах, где уже установлен пакет Microsoft 365. Позднее сроки были сдвинуты на декабрь, однако теперь проект временно поставлен на паузу.

Согласно обновлению в панели администратора Microsoft 365, автоматическая установка отключена. При этом уже установленные экземпляры приложения продолжат функционировать без изменений.

Microsoft 365 Copilot ориентирован на интеграцию с офисными приложениями и расширяет их функциональность за счет инструментов искусственного интеллекта. Среди ключевых возможностей сервиса: генерация и редактирование документов, создание презентаций в Microsoft PowerPoint, поиск файлов в облачной инфраструктуре и аналитика контента. Также доступен модуль для создания заметок и ведения рабочих записей с элементами ИИ-анализа.