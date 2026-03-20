iPhone 17 Pro Max оказался прочнее Galaxy S26 Ultra в дроп-тесте

На YouTube-канале PhoneBuff опубликовали видео сравнительного испытания на прочность флагманских смартфонов iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra с использованием роботизированного манипулятора, обеспечивающего воспроизводимые условия падений.

Так, падение с высоты одного метра экраном вверх привело к заметным повреждениям у обоих устройств. В частности, зафиксированы трещины заднего стекла, при этом у модели Samsung также пострадали защитные элементы объективов двух камер. В случае с iPhone, несмотря на цельнометаллическую конструкцию корпуса со стеклянной вставкой, избежать повреждений также не удалось.

Падение на угол не оказало критического влияния на работоспособность устройств, однако у iPhone было отмечено частичное отхождение корпуса от дисплейного модуля. При падении экраном вниз оба смартфона получили существенные повреждения защитного стекла.

Финальная серия тестов проводилась с высоты 1,5 метра, что привело к дальнейшему ухудшению состояния устройств. По итогам испытаний, согласно внутренней шкале оценки PhoneBuff, Samsung Galaxy S26 Ultra набрал 54 балла, тогда как iPhone 17 Pro Max получил 56 баллов, что демонстрирует незначительное преимущество по общей устойчивости к повреждениям.