В Москве произошел масштабный сбой в работе Telegram

В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе Telegram. Пользователи жалуются, что не приходят сообщения и не загружаются посты в каналах. Об этом сообщает Downdetector.

По данным мониторингового сайта, большинство обращений поступает из столицы — 19 процентов жалоб приходится на Москву и два процента на область.

Ранее в работе мессенджера Telegram в России произошел очередной масштабный сбой. По информации Downdetector, незначительный рост жалоб со стороны пользователей начался около 5:40 по Москве и достиг пика в 9:30. В этот момент количество жалоб превысило 102. Причем огромное количество жалоб наблюдалось все воскресенье.

В работе социальной сети «ВКонтакте» также произошел масштабный сбой. 17 марта пользователи сообщали о том, что соцсеть не отправляет сообщения, особенно медиафайлы. Большая часть обращений (39 процентов) пришлась на сайт, в то время как на приложение пожаловались только 15 процентов пользователей.