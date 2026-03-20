Точность GPS повысили с помощью лазера

С 9 марта заработала лазерная технология, которая поможет повысить точность глобальной системы позиционирования (GPS).

Разработанная НАСА лазерная уголковая отражательная система (LRA) была запущена 27 января на борту GPS III SV-09, девятого спутника навигационной системы следующего поколения, принадлежащей Космическим силам США. LRA представляют собой наборы ретрорефлекторов (уголковых отражателей). Такая конфигурация позволяет им с высокой точностью отражать лазерные лучи обратно, прямо к источнику. Это ключевой компонент лазерной локации — метода, позволяющего предельно точно измерять расстояние, измеряя время, за которое световой импульс проходит путь от наземной станции до зеркал и обратно.

«Лазерные отражатели — самый эффективный и экономичный способ улучшить качество данных, которые мы получаем от GPS», — считает Люсия Цаусси, руководитель программы космической геодезии НАСА.

Будь то пешая прогулка, поездка на машине, плавание под парусом или полет — технология GPS помогает людям определять свое местоположение и прокладывать маршрут. Благодаря вводу в строй лазерной отражательной системы, орбита этого спутника GPS будет точнее привязана к общеземной системе координат. В итоге пользователи получат более достоверные данные о местоположении и навигационную информацию.

«Мы — та самая невидимая инфраструктура. Большинство людей даже не догадываются, что ежедневно, всю свою жизнь, они полагаются на результаты наших измерений», — говорит Стивен Мерковиц, руководитель проекта космической геодезии в Центре космических полетов имени Годдарда.

Данные GPS важны и для работы других спутников наблюдения за Землей, а также для интерпретации собранной ими информации. Такие спутники помогают нам лучше понимать нашу планету и своевременно предупреждать о природных катастрофах. На борту аппаратов, вращающихся вокруг Земли, установлены приемники GPS, чтобы точно определять свое положение в пространстве. Чем точнее известна орбита спутника GPS, тем достовернее и точнее становятся данные, получаемые с его помощью, объясняет Цаусси.

Космические аппараты, такие как ICESat-2 (спутник для изучения льда, облаков и высоты суши), SWOT (мониторинг поверхностных вод и океана) и GRACE-FO (изучение гравитационного поля), также используют лазерную локацию для точного определения своего положения на орбите.

Программа космической геодезии NASA управляет глобальной сетью станций лазерной локации, которые ведут непрерывное слежение за спутниками. Сейчас данные с новейшего спутника GPS III принимают местные станции, в ближайшее время к ним подключатся зарубежные.