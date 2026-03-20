Раскрыта загадка вулканических молний

Физики разгадали давнюю загадку процесса, порождающего вулканические молнии: почему трение одинаковых частиц заряжает одни из них положительно, а другие — отрицательно?

Обмен электрическими зарядами при соприкосновении двух объектов (так называемый трибоэлектрический эффект) — это то самое явление, из-за которого волосы притягиваются к натертому воздушному шарику.

В облаке вулканического пепла песчинки диоксида кремния, сталкиваясь, обмениваются электрическими зарядами. Положительно и отрицательно заряженные частицы разделяются, и когда между ними проскакивает ток, возникает молния.

До сих пор наука не могла понять, что нарушает симметрию между двумя частицами одного и того же материала, заставляя заряд течь в ту или иную сторону.

«Версий было много. Выдвигались предположения, что ключевую роль играет влажность, шероховатость поверхности или кристаллическая структура», — говорит Гальен Грожан из Автономного университета Барселоны.

Работая в Австрийском институте науки и технологий, он предположил, что разгадка может крыться в углеродсодержащих молекулах на поверхности частиц. Такие молекулы повсеместно встречаются в природе, и материаловеды обычно стремятся свести к минимуму эти загрязнения.

Грожан с коллегами решили проследить, как очистка образцов влияет на их электризацию. Результаты экспериментов обнародованы журналом Nature.

С помощью ультразвука маленькую частицу диоксида кремния удерживали в воздухе, давали ей один раз удариться о пластину-мишень из того же материала, а затем измеряли ее заряд.

«Она могла зарядиться как положительно, так и отрицательно. Если заряд был положительным, мы нагревали или чистили образец и повторяли эксперимент — и тогда частица заряжалась отрицательно», — объясняет ученый.

Анализ образцов подтвердил, основную роль действительно играет удаление углеродсодержащих молекул. «Мы увидели, что этот эффект перевешивает все остальные», — констатирует Грожан.

Еще одним доказательством стало то, что очищенный образец вновь начинал заряжаться положительно примерно через сутки — ровно за это время он успевал покрыться свежим слоем углеродных молекул из воздуха.

Исследование впечатлило профессора Дэниела Лакса из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, штат Огайо.

«Все знают, что любые поверхности покрыты слоем всякой "грязи". Но я представить не мог, как сильно она влияет на заряд», — признается он.

По мнению Лакса, это открытие может быть плохой новостью для физиков. Если направление заряда определяют именно углеродные загрязнения, то точный расчет, как заряжаются частицы, становится крайне сложной задачей.