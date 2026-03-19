iPhone 17e вышел и сразу подешевел в России

Стоимость смартфона iPhone 17e начала снижаться на российском рынке спустя короткое время после старта продаж. Новинка подешевела до 58 тыс. руб., сообщает Hi-Tech Mail.

Продажи iPhone 17e стартовали 11 марта, и предложений в России пока не много, а у ритейлеров по цене от 65 тыс. руб. за базовую версию с 256 ГБ памяти и от 85 тыс. рублей за модификацию на 512 ГБ предусмотрен лишь предзаказ. При этом сроки доставки могут увеличиваться из-за логистики и таможенных процедур.

При заказе устройства напрямую из-за границы на маркетплейсах покупателям приходится дополнительно оплачивать пошлину, которая в среднем составляет около 6 тыс. руб. Однако в таком случае сам смартфон можно купить за 64-58 тыс. руб.

iPhone 17e позиционируется как обновленная версия прошлогоднего смартфона. В сравнении с iPhone 16e новинка получила поддержку технологии MagSafe, фирменный модем Apple C1X, а также увеличенный базовый объем встроенной памяти — со 128 до 256 ГБ. Среди прочих характеристик отмечается наличие мощного чипа Apple A18, как в iPhone 17, и основной камеры с разрешением 48 Мп.