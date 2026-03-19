Ноутбуки Lenovo начали ломаться даже после ремонта

Пользователи игровых ноутбуков серии Lenovo LOQ с процессорами Intel Core HX и графикой GeForce RTX 40 и RTX 50 массово жалуются на критические сбои, приводящие к поломке устройств. Об этом сообщает iXBT.

Согласно отзывам владельцев, основной причиной отказа является неисправность материнской платы. Устройства могут выходить из строя внезапно, без предварительных признаков, что усложняет диагностику и повышает риски для пользователей. В ряде случаев проблема возникает уже после окончания гарантийного срока, что делает ремонт экономически нецелесообразным.

Информация о сбоях активно распространяется в Reddit и соцсетях, где пользователи делятся опытом эксплуатации и ремонта. Отдельные владельцы сообщают о повторяющихся поломках даже после замены компонентов.

В частности, пользователь Никхил Абрахам заявил, что был вынужден продать ноутбук на запчасти после трех отказов материнской платы. Другие пользователи также указывают на аналогичные случаи, включая поломки сразу у нескольких устройств в короткий промежуток времени.

Несмотря на растущее число жалоб, компания Lenovo пока не комментировала ситуацию.