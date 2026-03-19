Для iPhone выпустили полноценный ИИ-браузер от Perplexity

Компания Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для устройств на базе iOS. Ранее продукт был доступен только на десктопах и Android.

Мобильная версия получила ряд функций, ориентированных на интеграцию искусственного интеллекта в пользовательский сценарий. В частности, реализована поддержка голосового взаимодействия с ассистентом Comet Assistant, возможность управления вкладками с помощью ИИ, а также инструменты для обобщения информации из нескольких открытых страниц. Кроме того, браузер предлагает гибридные поисковые результаты, сочетающие традиционную выдачу и ИИ-ответы.

Приложение было впервые представлено в июле 2025 года и изначально позиционировалось как браузер с предустановленным ИИ-поисковиком Perplexity. Ключевым элементом экосистемы выступает встроенный агент Comet Assistant, предназначенный для автоматизации повседневных задач пользователя.

На этапе запуска доступ к Comet получили только подписчики тарифа Max стоимостью $200 в месяц. Однако уже в октябре компания открыла продукт для широкой аудитории. В бесплатной версии пользователям доступны базовые функции, включая ИИ-ассистента, персонализированные рекомендации контента, а также специализированные инструменты для покупок, путешествий и управления финансами.