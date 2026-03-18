В России разработают термоядерный двигатель для дальних полетов в космос

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о разработке термоядерного двигателя для космических аппаратов. По его словам, эта технология позволит в десятки раз сократить время путешествий к другим планетам.

В пресс-службе научного центра пояснили, что создание плазменного двигателя является одной из приоритетных задач для российских ученых. Использование такой установки откроет возможности для регулярных грузовых перевозок в космосе и пилотируемых миссий в дальние уголки Солнечной системы. Особенность технологии заключается в применении открытой ловушки, которая удерживает плазму.

Как отметил Ковальчук, прообраз двигателя был создан в Курчатовском институте. В дальнейшем работы над проектом продолжились в Институте ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук.