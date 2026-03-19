В сотнях миллионах iPhone нашли очень опасную уязвимость

Google совместно с компаниями iVerify и Lookout выявили критическую уязвимость в операционной системе iOS 18, получившую условное название DarkSword. Уязвимость угрожает сотням миллионов iPhone, сообщает Wired.
По данным исследователей, DarkSword представляет собой комплекс из шести взаимосвязанных уязвимостей. Эксплуатация осуществляется через вредоносные веб-страницы, маскирующиеся под популярные сайты. При переходе на такой ресурс на устройстве незаметно активируется вредоносный код.
Ключевой особенностью атаки является возможность выполнения кода с привилегиями ядра системы, что фактически предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством. Это позволяет получать доступ к конфиденциальной информации, включая пароли, мультимедийные файлы, историю браузера, а также данные встроенных приложений.
Под угрозой также оказываются переписки в популярных мессенджерах, таких как iMessage, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Дополнительно отмечается риск компрометации учетных данных криптовалютных кошельков.
Уязвимость затрагивает версии системы iOS 18.4–18.7. Проблема была устранена Apple в более поздних обновлениях, включая iOS 18.7.2, iOS 18.7.3, а также в следующей версии, iOS 26.