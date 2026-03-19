В сотнях миллионах iPhone нашли очень опасную уязвимость

Google совместно с компаниями iVerify и Lookout выявили критическую уязвимость в операционной системе iOS 18, получившую условное название DarkSword. Уязвимость угрожает сотням миллионов iPhone, сообщает Wired.

© Apple

По данным исследователей, DarkSword представляет собой комплекс из шести взаимосвязанных уязвимостей. Эксплуатация осуществляется через вредоносные веб-страницы, маскирующиеся под популярные сайты. При переходе на такой ресурс на устройстве незаметно активируется вредоносный код.

Ключевой особенностью атаки является возможность выполнения кода с привилегиями ядра системы, что фактически предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством. Это позволяет получать доступ к конфиденциальной информации, включая пароли, мультимедийные файлы, историю браузера, а также данные встроенных приложений.

Под угрозой также оказываются переписки в популярных мессенджерах, таких как iMessage, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Дополнительно отмечается риск компрометации учетных данных криптовалютных кошельков.

Уязвимость затрагивает версии системы iOS 18.4–18.7. Проблема была устранена Apple в более поздних обновлениях, включая iOS 18.7.2, iOS 18.7.3, а также в следующей версии, iOS 26.