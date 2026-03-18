На Землю обрушится сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

В четверг на Землю может обрушиться сильнейшая за последние два месяца магнитная буря.

Об этом россиян предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

«Подтверждается приход к Земле завтра в четверг выброса плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. В этой связи ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3. Само событие, хотя и выглядит значимым (буря может стать самой сильной за два месяца), является результатом скорее "удачного" стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности», — поделились информацией астрономы.

Ученые пояснили, что вспышка произошла почти ровно напротив Земли, а в этой ситуации интенсивность воздействия существенно повышается.

В ИКИ РАН также сообщили, что за последние несколько дней на стороне Солнца, которая обращена к Земле, появилось сразу несколько новых корональных дыр. Астрономы добавили, что в ближайшие дни прогнозируются приход плазменного облака, вероятно и возникновение полярных сияний.

В прошлый раз специалисты лаборатории предупреждали россиян о магнитных бурях слабой и средней интенсивности в минувшую пятницу, 13 марта.