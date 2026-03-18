Уязвимость MediaTek могла затронуть гораздо больше Android-смартфонов

История с серьёзной уязвимостью в Android-смартфонах на чипах MediaTek получила продолжение. Компания Trustonic выступила против версии, что корень проблемы якобы кроется именно в её защищённой среде исполнения Kinibi TEE, и заявила: слабое место, похоже, было шире и могло затрагивать не только её технологии.

Напомним, тревогу подняла исследовательская команда Ledger Donjon. Специалисты показали атаку, которая позволяла меньше чем за минуту извлечь конфиденциальные данные, включая ПИН-код устройства и сид-фразы криптокошельков, причём без загрузки Android в обычном режиме.

Изначально всё выглядело так, будто проблема связана с сочетанием чипов MediaTek и TEE от Trustonic. Но теперь сама Trustonic говорит, что тот же релиз Kinibi на других платформах SoC работает корректно, а значит, по её версии, источник бага надо искать именно на стороне MediaTek.

Компания отдельно подчеркнула, что её технология используется не на всех чипсетах MediaTek, поэтому привязывать всю историю только к Trustonic некорректно.

По сути, это меняет акцент во всей истории. Если Trustonic права, речь может идти не о проблеме одной конкретной защищённой среды, а о более широкой уязвимости в экосистеме MediaTek, которая потенциально затрагивает разные варианты защитных механизмов на этих процессорах. Пока это не окончательный вердикт, но именно такой вывод сейчас напрашивается из позиции компании.

Есть и практический момент: MediaTek, по словам Trustonic, разослала патчи производителям устройств ещё 5 января 2026 года. Звучит хорошо, но оставляет главный вопрос открытым: какие именно модели уже получили патч, а какие всё ещё уязвимы.

Из-за этого ситуация пока выглядит довольно типично для Android-рынка: патчи у вендора платформы уже есть, но реальная защищённость пользователей зависит от того, насколько быстро сработают конкретные производители устройств. А вот с этим, как показывает практика, единообразия почти никогда не бывает. Этот вывод уже следует из самой модели распространения Android-патчей через OEM-цепочку.