Почему мы до сих пор не нашли пришельцев?

Ученые уже много десятков лет пытаются ответить на вопрос, не дающий человечеству покоя: если инопланетные цивилизации существуют, то почему они до сих пор не вышли на контакт с людьми? Портал livescience.com рассказал, почему дело может быть не в отсутствии инопланетян, а в их нежелании общаться с человечеством.

Профессор астрономии Фрэнк Дрейк еще в 1960-м вывел формулу, которая позволяет теоретически подсчитать, сколько внеземных цивилизаций может существовать во вселенной. Другой вопрос, что эти цивилизации могут попросту не хотеть контактировать с землянами. Культура, владеющая технологией межзвездных перелетов, уже вполне может выйти за грани таких явлений, как завоевания, излишества и экологическое саморазрушение.

Означает ли это, что наши инопланетные соседи могут быть интровертами? Не факт. Продвинутая внеземная цивилизация может быть не застенчивой, но осторожной. Для нее человечество может показаться не самым безопасным партнером для взаимодействия, особенно если говорить о биоцентричных или экоцентричных инопланетянах.

Таким образом, другие цивилизации могут хорошо понимать потенциальные риски, связанные с коммуникацией с людьми — очень антропоцентричным, жадным до ресурсов видом, который склонен к частым конфликтам. То, что мы интерпретируем как тишину, может быть не страхом, а предусмотрительностью. Может, даже этическим ограничением. Молчание со стороны инопланетных цивилизаций может отражать своего рода принцип невмешательства.

Человечество регулярно отправляет сигналы в космос в надежде получить ответ. Мы даже оставляли сообщения «другим» на космических аппаратах, уходивших в глубокий космос, вроде зондов Pioneer и Voyager. Но отправка дружелюбных сообщений не обязательно делает людей приветливыми с точки зрения инопланетного общества. Продвинутая цивилизация наверняка хорошо изучит человечество, прежде чем вступать в контакт. Она может мониторить наши коммуникации, медиа, фильмы, игры и социальные сети — все, что отражает различные черты людей.

По факту, пришельцам было бы совсем не сложно наблюдать за состоянием нашей планеты и тем, как человечество взаимодействует с биосферой. Наши сигналы могут демонстрировать, что человеческая цивилизация изобретательна и очень креативна в плане технологий, но слишком нестабильна в плане экологии и отношения к окружающей среде.

Отталкиваясь от этой логики, исследователь Эрик Геслин предложил ввести «фактор готовности к контакту» в формулу Дрейка. Ответ на загадку великой межпланетной тишины может крыться не только в технологических возможностях, но и в когнитивной, этической и экологической зрелости инопланетных цивилизаций.