Telegram предпринял отчаянную попытку избежать блокировки в России

Мессенджер Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал 114 348 групп и каналов, деятельность которых нарушает требования законодательства.

Как подчеркивает РИА Новости, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые за неделю. Произошло это на фоне действий российских властей по ограничению работы Telegram в России за многочисленные нарушения закона.

В совокупности с начала 2026 года Telegram удалил свыше 10 186 435 групп и каналов, включая почти 41 619 экстремистских сообществ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ предупреждали, что украинские военные и спецслужбы в скором времени смогут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях.

Глава спецслужбы Александр Бортников подчеркивал, что создатель сервиса Павел Дуров "преследует свои корыстные интересы, которые, в конечном итоге, реализуются наличием большого количества правонарушений".

При этом вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призывал "действовать на опережение", чтобы не допустить блокировку Telegram, а также предложил подписать открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России.