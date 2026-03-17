В России заявили, что блокировка Telegram завершается

Блокировка мессенджера Telegram в России вошла в завершающую стадию. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральной директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, пользоваться Telegram без VPN-сервисов «бесполезно».

«Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — сказал эксперт.

12 марта заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав сервисы VPN. По его словам, Роскомнадзор будет отслеживать трафик, поэтому «обхитрить» ведомство в этом вопросе не получится.

