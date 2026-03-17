Samsung предупредила о проблемном экране Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung публично подтвердила наличие проблем с дисплеем флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra, включая искажения цветов и снижение яркости. Первое официальное заявление последовало после завершения первой волны продаж нового устройства, сообщает TechRadar.

Samsung объяснила, что изменения восприятия экрана связаны с функцией Privacy Display, разработанной для защиты конфиденциальности пользователей. Компания отметила, что при определенных углах наклона и максимальном уровне яркости могут наблюдаться колебания цветопередачи и яркости, однако на практическое использование смартфона это должно оказывать незначительное влияние.

Эксперты и независимые тесты отмечают, что фактическое снижение яркости панели при активации Privacy Display может достигать двухкратного уровня, а цветовые искажения наблюдаются даже при отключенной функции. Таким образом, официальный комментарий Samsung лишь частично отражает масштабы проблемы.

Эксперты считают, что задержка с публичным признанием связана с желанием компании сначала стабилизировать продажи и минимизировать возможное негативное влияние на рыночный спрос.