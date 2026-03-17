3I/ATLAS снова удивила ученых

Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит изотопы водорода и углерода в пропорциях, доселе не встречавшихся в Солнечной системе. Это позволяет предположить, что она образовалась близ звезды, которая кардинально отличалась от нашего светила и была намного старше его.

Астрономы следят за 3I/ATLAS с момента ее открытия в прошлом году — и объект продолжает удивлять. Судя по всему, он содержит гораздо больше углекислого газа и воды, чем практически любая известная нам комета. А предварительные оценки давали ее возраст в 8 миллиардов лет — почти вдвое старше Солнца.

Новое исследование для журнала Nature Astronomy показало, что содержание дейтерия — изотопа водорода с лишним нейтроном — в ней как минимум в 10 раз превышает показатели всех изученных ранее комет.

В земных океанах дейтерий присутствует в виде тяжелой воды в следовых количествах, но в комете 3I/ATLAS его более чем в 40 раз больше.

«3I/ATLAS не перестает поражать нас, открывая сходства и различия между условиями в ее родной системе и в нашей собственной», — признается астрохимик Мартин Кординер из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, один из авторов. «Действительно исключительный случай, — согласен физик Пауль Хартог из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка. — Соотношение дейтерия и обычного водорода в воде крайне необычно, и никто не ожидал ничего подобного».

По словам Эвины ван Дисхук из Лейденской обсерватории, столь высокое содержание дейтерия обычно характерно для самых холодных областей Млечного Пути. «Это означает, что комета, вероятно, сформировалась на самой периферии протопланетного диска своей звезды, что также облегчило ее выброс в межзвездное пространство», — объясняет профессор.

Другое исследование, которое выйдет в Nature, выявило необычно низкое содержание углерода-13 — изотопа с лишним нейтроном, который активно образуется при взрывах сверхновых. Подобный дефицит 13C, ранее обнаруженный в молодых звездообразующих облаках, указывает на то, что 3I/ATLAS сформировалась в эпоху, когда Галактика еще не была насыщена продуктами вспышек сверхновых.

По словам Кординера, это позволяет датировать комету возрастом 10–12 миллиардов лет — то есть она вдвое старше Солнца.

Впрочем, точность имеющихся данных по изотопам углерода недостаточна для однозначных выводов о таком древнем возрасте, предупреждает ван Дисхук, ведущая расшифровщица информации телескопа «Джеймс Уэбб», которая и послужила основой для обоих исследований.