Google готовит для Android синхронизацию Wi-Fi между устройствами

Google рассказала о мартовских обновлениях Android и среди них есть несколько вполне полезных мелочей. Главная новинка — Wi-Fi Sync, функция, которая будет синхронизировать между личными устройствами уже известные и доверенные сети Wi-Fi. Google описывает её как способ упростить подключение в собственной экосистеме устройств, чтобы не вводить одни и те же пароли по кругу.

Эта функция появилась в заметках к Google Play services v26.10 от 16 марта 2026 года. Согласно описанию, речь идёт о связке десктопа и телефона: сохранённые сети будут автоматически «переезжать» между устройствами, если они входят в личную экосистему пользователя.

Интересно, что не так давно мы писали, что Android разрешит скрывать Wi-Fi от других пользователей устройства. Это особенно удобно на планшетах, которыми пользуются сразу несколько человек.

Есть и новость для тех, кто покупает игры в Google Play. Google отдельно объявила, что в магазине появятся Game Trials — возможность попробовать некоторые платные игры в течение ограниченного времени перед покупкой.

При этом прогресс обещают сохранять: если игра понравится и пользователь её купит, начинать заново не придётся. Google пишет, что функция появится для отдельных игр «в ближайшее время».

Помимо этого, корпорация подтвердила смежные изменения. Например, покупка отдельных игр один раз с доступом сразу на телефоне, планшете и компьютере. Так что направление у Google вполне читается: Play Store всё активнее превращают в более удобную игровую витрину, а не просто в магазин приложений.

Отдельная маленькая правка досталась и Wear OS. В Google Play Store v50.6 для часов появились анимированные заглушки во время загрузки страницы Browse. Функция крошечная, но как раз из тех, что делают интерфейс чуть менее деревянным.

Как обычно бывает с такими обновлениями, раскатка идёт постепенно. То есть даже после официального появления нужные функции могут добраться до устройств не сразу.