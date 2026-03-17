Пескову задали вопрос о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информация о каких-либо переговорах российских властей с руководством мессенджера Telegram отсутствует, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Блокировка будет осуществляться на территории всей России. Приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных консультациях по дальнейшей работе сервиса в России.

Представитель Кремля также напомнил, что все необходимые разъяснения по данной теме уже дали Министерство цифрового развития и Роскомнадзор, и добавил, что ему нечего комментировать дополнительно.