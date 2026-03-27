Почему укачивает в транспорте?

Морская болезнь преследует бесчисленное множество людей, причем она может возникнуть не только в транспорте. Портал popsci.com рассказал, почему человека может укачивать и как с этим можно бороться.

Морская болезнь — временное состояние, которое может наступить быстро; обычно оно появляется из-за движения машин, судов, самолетов, поездов и горок в парках развлечений. Некоторых людей укачивает даже на качелях на детской площадке, других — на доске для серфинга. В список симптомов морской болезни входит тошнота, холодный пот, головная боль, рвота, побледнение и головокружение.

Обычно человек начинает ощущать наступление морской болезни в результате конфликта между органами чувств. По сути, мозг получает противоречащие сигналы от трех периферийных источников, которые критически важны для сохранения равновесия — глаз, внутренних ушей и «датчиков» в наших суставах, мышцах и сухожилиях. Последние отвечают за проприерецепцию, или способность тела чувствовать собственные движения или действия. Благодаря ей мы можем печатать за компьютером вслепую или понимать, сколько давления оказывать на яйцо, чтобы аккуратно держать его.

Если то, что видят наши глаза, соответствует тому, что слышат уши и чувствуют суставы, то организм работает правильно. Тело чувствует себя ориентированным в пространстве, и у человека стандартное чувство движения. А вот если данные хоть немного расходятся, то нервная система начинает ощущать стресс. Мозг не понимает, как интерпретировать противоречивые сигналы, что запускает своего рода цепную реакцию, раздражающую соседние со стволом мозга структуры.

Организм начинает думать, что сенсорная путаница — результат отравления, и, в качестве контрмеры, пытается очиститься от токсинов с помощью тошноты. По крайней мере, так полагает одна из популярных теорий.

Морская болезнь — очень распространенное явление; примерно каждый третий человек подвержен укачиванию. Возраст, генетика и факторы окружающей среди, вроде плохой вентиляции и сильных запахов, влияют на тяжесть симптомов. По факту, некоторые исследования показали, что до 70% вариации в подверженности морской болезни передаются по наследству.

Дети и женщины страдают укачиванием чаще, чем мужчины. Как правило, морская болезнь идет на убыль по мере взросления человека, но вновь возвращается ближе к старости, поскольку сенсоры движения во внутреннем ухе ухудшаются. Помимо этого, люди, склонные к тревожности или мигреням, более подвержены морской болезни.

Также стоит упомянуть, что есть и другая форма морской болезни — она называется синдромом сонливости. Данный недуг характеризуется сильной сонливостью, резкими переменами настроения, раздражительностью и апатией. Синдромом сонливости часто страдают моряки, космонавты и авиаторы, которым приходится терпеть долгие, однообразные движения.

Хорошая новость в том, что симптомы морской болезни можно как минимум купировать. Для этого, например, можно попробовать сосредоточиться на каком-нибудь стационарном объекте, сидя в движущемся транспорте. Людям, которых укачивает, в машинах лучше сидеть на переднем сиденье, а в самолете выбрать место, чье окно выглядывает прямо на крыло. На корабле же лучше занять местечко поближе к центру, на самой близкой палубе к воде.

Есть и лекарственные средства, которые помогают бороться с морской болезнью, но их нужно принимать минимум за несколько часов до транспорта. На худой конец можно прислонить голову к чему-то во время движения, чтобы немного компенсировать сенсорную путаницу между глазами и ушами.