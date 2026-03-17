Стали известны цены на смартфоны Poco X8 Pro и Iron Man Edition

Накануне официальной презентации серии Poco X8 Pro, которая состоится 16 марта 2026 года, в сеть утекли цены на все модели.

© Poco

Цены на модели:

Poco X8 Pro:

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — 33 999 рупий (≈365 долларов)

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — 37 999 рупий (≈410 долларов)

Poco X8 Pro Max:

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — 41 999 рупий (≈450 долларов)

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти — 45 999 рупий (≈500 долларов)

Ограниченная версия Iron Man Edition:

Цена ожидается 43 999 рупий (≈475 долларов), но возможны акции, снижающие стоимость до 40 999 рупий (≈450 долларов).

Дисплей и дизайн:

Смартфоны будут оснащены 1,5K-дисплеями с частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 3500 нит. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 7i, а корпус отличается повышенной прочностью и сертификацией IP66, IP68 и IP69, что делает устройства устойчивыми к воде, пыли и ударам.

Камеры и мультимедиа:

Основная камера 50 Мп на базе Sony IMX882 с поддержкой 4K-видео и расширенными ИИ-функциями обработки фото.

Версия Max получит более крупный экран 6,83 дюйма и улучшенный сенсор камеры.

Смартфоны оборудованы стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающими более громкий и чистый звук по сравнению с предыдущими моделями.

Аккумулятор и зарядка:

Poco X8 Pro Max получит батарею емкостью 9000 мАч.

Поддерживается 100-ваттная быстрая зарядка и обратная проводная зарядка мощностью 27 Вт, что позволит заряжать другие устройства.

Дополнительные функции:

Поддержка расширенных ИИ-функций для фото и видео.

Усиление громкости и улучшенное качество звучания для мультимедиа.

Возможность работы в тяжёлых условиях благодаря высокой степени защиты корпуса.

С выходом серии Poco X8 Pro компания продолжает тенденцию сочетания высокопроизводительных компонентов, ярких дисплеев и инновационных функций камеры по доступной цене. Ожидается, что новые модели будут конкурентоспособными на рынке среднебюджетных флагманов.