В горах Майорки нашли бронзовую голову быка возрастом 3000 лет

В горах Серра-де-Трамунтана турист Хосеп М. Буилс обнаружил небольшой бронзовый фрагмент — голову быка, предположительно относящуюся к пост-талайотскому периоду. О находке сразу сообщили исследователи, а группа Almallutx передала артефакт в Совет Майорки для официального изучения.

Информацию об открытии распространила ассоциация ArqueoTramuntana, занимающаяся археологическими исследованиями и сохранением культурного наследия.

Артефакт привлек внимание специалистов благодаря редкой сохранности и деталям исполнения. Хотя голова небольшая, на ней отчетливо видны морда, глаза и характерные черты животного. Их стилизованная форма типична для доисторического искусства Средиземноморья и делает объект сразу узнаваемым. Археологи полагают, что это могла быть часть более крупной скульптуры или декоративного элемента ритуального характера. Бронзовые изображения быков на Балеарских островах встречаются редко, поэтому находка особенно важна для понимания искусства древних культур.

Символика быка в древних обществах

Быки в доисторических культурах Средиземноморья часто имели сакральное значение.

«Изображения быков символизировали силу, плодородие и защиту», — объясняют исследователи.

Эти символы использовались в ритуалах, связанных с сельским хозяйством, охраной общины и религиозными обрядами. Археологические данные показывают, что подобные предметы могли украшать святилища, алтарные конструкции или ритуальные предметы, демонстрируя статус их владельцев.

Исторический контекст пост-талайотской культуры

Пост-талайотский период развился на Майорке к концу бронзового века и пришел на смену талайотскому периоду, известному монументальными башнями — талайотами. Жители острова строили укрепленные поселения, мастерски обрабатывали металл и создавали гончарные изделия. Ритуальные и символические объекты играли важную роль в жизни общества, отражая верования, социальную структуру и отношение к природе.

Бронзовая голова быка помогает исследователям представить, как древние жители острова воспринимали мир. Такие артефакты дают информацию о технологическом уровне и художественном мастерстве пост-талайотских общин, а также о их культовых и ритуальных практиках.

Технические и культурные детали находки

Артефакт выполнен из бронзы и сохранился в удивительно хорошем состоянии. Детали морды и глаз создают узнаваемый образ, а стилизованная обработка указывает на высокий уровень ремесленного мастерства. Предположительно, голова могла быть прикреплена к церемониальному предмету, декоративной конструкции или святилищу.

Подобные находки редки, так как бронзовые изделия, в отличие от каменных, плохо сохраняются в течение тысячелетий. Это делает каждую находку ценным источником информации о верованиях, символике и повседневной жизни древних жителей.

Если подтвердится принадлежность к пост-талайотскому периоду, находка станет важным дополнением к коллекции доисторического наследия острова.