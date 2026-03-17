Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении

На международной конференции «Женщины и будущее науки» в Лондоне участницы заявили, что почти весь современный искусственный интеллект разрабатывается мужчинами, из-за чего технологии «стирают» женщин из цифрового мира.

На конференции «Женщины и будущее науки» в Лондонском королевском обществе сессия по искусственному интеллекту прошла под председательством ученой-информатика Венди Холл, пишет New Scientist. Там обсуждалось, что новые системы ИИ, влияющие на всю жизнь общества, почти полностью создаются мужчинами. Один из примеров – программа транскрибации, которая упорно превращала имя Джули в Джулиана, наглядно «стирая» женщин из цифрового пространства.

По словам участниц, технологический сектор традиционно остается мужским: в Великобритании женщины составляют лишь 25% студентов, изучающих компьютерные науки. Дэвид Лесли из Института Алана Тьюринга заявил: «Вопрос о том, нанесла ли администрация Трампа межпоколенческий ущерб женщинам в науке, является бесспорным, мы переживаем время отсталого мышления». По его словам, за последние два года произошел откат в отношении к женщинам в науке и технологиях.

Отдельно участники обсудили указ Дональда Трампа, нацеленный на так называемый «woke AI», которым рекомендовано пересмотреть рамки управления рисками ИИ и исключить отсылки к дезинформации, разнообразию, равенству, инклюзии и климатическим изменениям. Дата-саентист и бывший спецпосланник США по ИИ Румман Чоудхури, до прихода Илона Маска руководившая этикой и подотчетностью в Twitter, отметила, что идея «woke AI» родилась из мизогинии в Кремниевой долине еще до этого указа. По ее словам и словам исследовательницы Рейчел Колдикатт, мир «ИИ без женщин» фактически уже наступил.

Эксперты напомнили о «гендерном разрыве в данных»: десятилетиями технологии создавались под мужское тело и потребности – от манекенов для краш-тестов и офисной климатизации до скафандров и большинства медицинских исследований. При этом ИИ будет влиять на рынок труда, образование и медицину, но женщинам достается лишь 2% венчурного капитала, а на исследования и инновации в области женского здоровья приходится менее 1% средств. Колдикатт подчеркнула, что технологии должны служить всему населению планеты, а не узкому кругу миллиардеров, и призвала создавать альтернативные модели ИИ, ориентированные на заботу о людях и окружающей среде.

Чоудхури, основавшая некоммерческую организацию Humane Intelligence, которая помогает компаниям делать ИИ более справедливым и подотчетным, считает, что разработка ИИ сегодня ведется в атмосфере ложной срочности, сосредоточенной на «экзистенциальных рисках» для рабочих мест и человечества, из-за чего вопрос разнообразия легко отодвигается на второй план. Лесли призвал менять экономические и политические рамки создания ИИ и трансформировать систему стимулов, чтобы новое поколение занималось технологиями ради общественного блага. Венди Холл напомнила, что само доминирующее определение интеллекта в ИИ восходит к Дартмутской конференции 1950-х годов, где участниками были исключительно мужчины.

