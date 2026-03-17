Блокировка Telegram в России достигла 80%

Доля неудачных запросов к доменам мессенджера Telegram из России в среднем достигла почти 80 процентов, а в отдельных регионах страны показатель близится к 90 процентам. Об этом со ссылкой на данные сервиса Merilo сообщает «Коммерсантъ».

Разницу в степени блокировки эксперты связали с особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. При этом фактически мессенджер уже перестал полноценно функционировать: теперь сообщения отправляются с сильной задержкой.

Технически отключить Telegram на 100 процентов для всей страны очень сложно из-за архитектуры приложения, отметила директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Однако она добавила, что ситуацию можно довести до состояния, когда пользоваться мессенджером станет практически невозможно.

— Исход в любом случае один: либо власти добьются того, что мессенджер полностью перестанет функционировать, либо пользователи попросту устанут от бесконечных проблем и сами перейдут на более стабильные аналоги,— отметила эксперт в беседе с «Ъ».

16 марта газета со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила, что в России началась блокировка мессенджера. В издании отметили, что 15 марта на некорректную работу сервиса пожаловались 12 тысяч пользователей, а 14 марта — почти 6 тысяч.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.