В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники.

По его словам, многие бесплатные VPN могут собирать данные о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули.

«В результате человек, пытаясь «обезопасить» себя в сети, на практике передаёт свои персональные данные и историю интернет-активности неизвестным операторам», — цитирует парламентария РИА Новости.

Также депутат подчеркнул, что подмена IP-адреса позволяет злоумышленникам маскировать источники фишинговых атак, массовых рассылок или попыток взлома аккаунтов, что существенно усложняет оперативную работу правоохранительных органов.

Ранее россиян уже предупреждали о риске кражи данных через рекламу в бесплатных VPN.

В январе Вологодское управление ФАС применило на практике запрет на рекламу сервисов, которые помогают обходить блокировки сайтов (VPN).