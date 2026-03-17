Nokia 9000 Communicator отмечает 30-летие – это устройство, которое фактически положило начало эпохе смартфонов. В 1996 году финская компания удивила мир, представив коммуникатор с крупным монохромным дисплеем разрешением 640 × 200 пикселей.

Этот революционный гаджет, по описанию Nokia, представлял собой «многофункциональное устройство» и, как утверждается, знаменовал начало эры смартфонов. Создавая новую категорию продуктов для передачи голоса и данных, коммуникатор выделялся способностью работать автономно, без необходимости использования других устройств. Устройство могло совершать звонки, управлять контактами и подключаться к интернету, благодаря чему считалось современным персональным цифровым помощником своего времени.

Nokia 9000 Communicator, который нередко описывали как «элегантный кирпич», имел толщину 3,5 см и весил 397 грамм. Несмотря на внушительные габариты, для своего времени устройство считалось относительно лёгким и удобным для использования в дороге. Конструкция клавиатуры также создавала ощущение миниатюрного компьютера. Экран размером 4,5 дюйма с разрешением 640 × 200 пикселей, как утверждалось, обеспечивал качество изображения, почти не уступающее настольным мониторам.

К числу примечательных характеристик устройства относились 8 МБ оперативной памяти и процессор с тактовой частотой 33 МГц. В итоге Nokia 9000 Communicator действительно оправдал ожидания и стал важным инструментом для офисных задач – например, отправки факсов и электронной почты.

Представленный на выставке CeBIT 1996 в Ганновере, Nokia 9000 Communicator поступил в продажу летом того же года – 15 августа – по цене 2700 немецких марок. В США устройство стоило около $800. Считается, что серия Communicator благодаря своим функциям и полноразмерной клавиатуре сформировала представление о мобильном устройстве для работы с данными и заметно повлияла на развитие будущих смартфонов.