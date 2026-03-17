Samsung начала платить деньги пользователям смартфонов

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra рассказали, что служба поддержки предлагает им денежную компенсацию до $250 при отказе от возврата покупки. Об этом сообщает WCCFTech.

По словам пользователей, инициировать предложение можно через обращение в поддержку с жалобой на устройство или неудовлетворенность покупкой. При этом публичной программы нет: сообщения носят единичный характер, однако указывают на возможное использование индивидуальных инструментов удержания клиентов.

Подобная практика выглядит примечательной на фоне заявлений Samsung о высоком спросе и рекордных предзаказах на линейку Galaxy S26. Официально компания наличие подобных компенсационных предложений не подтверждала, и их география, а также масштаб неизвестны.

Аналитики допускают, что такие меры могут быть связаны с давлением на мобильное подразделение Samsung. Ранее сообщалось о снижении маржинальности бизнеса, росте операционных затрат и необходимости оптимизации расходов. Также многие пользователи жаловались на качество экрана Samsung Galaxy S26 Ultra и боль в глазах.