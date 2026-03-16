В сервисах «Яндекса» произошел массовый сбой

В работе сервисов Яндекса и компаний, использующих его инфраструктуру, произошёл масштабный сбой. Ряд экспертов связал возникшие проблемы с противодействием работе Telegram. Резкий рост числа жалоб от пользователей Яндекса, Кинопоиска и СДЭК начался около 12:15 по московскому времени.

Судя по данным сервиса Сбой.РФ, проблемы у этих платформ начались чуть позже. Однако, как сообщил телеграм-канал «Код Дурова», сам он также некоторое время не работал.

Жалобы пользователей связаны с недоступностью сервисов Яндекса, включая поиск. Проблемы затронули и некоторые мобильные приложения. В целом, по статистике обоих сервисов, отслеживающих сетевые сбои, большая часть обращений — более 80% — поступает от мобильных пользователей, причём почти все они используют устройства на Android.

При этом страница «Яндекс Старт» у части пользователей всё же открывается. У автора этих строк, например, были доступны почта и «Яндекс Документы».

В «Коде Дурова» провели прямую аналогию с ситуацией 2018 года. Тогда действия Роскомнадзора по блокировке Telegram также привели к сбоям в работе множества сторонних сервисов.

В 2025 году сервисы Яндекса уже дважды сталкивались с массовыми сбоями. И в марте, и в ноябре причиной становились технические проблемы в инфраструктуре. Наиболее масштабным оказался мартовский инцидент: он был связан с аварией в подсистеме энергоснабжения одного из центров обработки данных.