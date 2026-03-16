Космический телескоп обнаружил суперземлю по соседству с нами

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил суперземлю примерно в 83 световых годах — по космическим меркам, по соседству — от нас. Статья об открытии принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

TESS ведет наблюдения около 200 000 ярких звезд в окрестностях Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На сегодняшний день с помощью этого спутника каталогизировано почти 7900 потенциальных внесолнечных планет (известных как объекты интереса TESS), причем 759 из них официально подтверждены.

Еще одной стала каменистая планета у неактивного красного карлика спектрального класса M4V TOI-1080. Ее выдал перепад блеска родительской звезды, планетарная природа которого была подтверждена последующими наблюдениями с помощью наземных телескопов.

По расчетам, радиус TOI-1080 b составляет около 1,2 радиуса Земли, а ее масса оценивается не более чем в 10,7 массы Земли (скорее всего, около 1,75). Планета имеет орбитальный период примерно 3,97 дня и находится очень близко к своей звезде — на расстоянии около 0,027 астрономической единицы. Равновесная температура TOI-1080 b составляет порядка 368 К (около 95 °C).

Исходя из этих характеристик, TOI-1080 b классифицировали как умеренно теплую суперземлю, вероятно, имеющую каменистый состав. Учитывая, что планета находится внутри зоны обитаемости своей звезды, потенциально она может обладать углекислой или плотной кислородной атмосферой — но это требует дополнительных исследований.

Что касается самой звезды TOI-1080, она в пять раз меньше Солнца, а ее масса не превышает 0,16 солнечной. Эффективная температура звезды — 3065 К, металличность — на уровне −0,25 dex (тяжелых элементов больше, чем в Солнце, примерно в 1,8 раза), а ее возраст оценивается как минимум в 5–7 миллиардов лет.

Красные карлики, подобные TOI-1080, часто имеют многопланетные системы. Данные фотометрии TESS позволили проверить и этот момент.

«Мы исключаем наличие дополнительных транзитных планет с радиусами больше 0,9 радиуса Земли и периодами от 0,5 до 7,7 дня, а для периодов до 19 дней мы можем исключить планеты крупнее 1,4 радиуса Земли в этой системе на основе», — уточняется в статье.

Таким образом, новая суперземля в своей системе, скорее всего, одна-одинешенька. К слову, вероятность ошибки в ее идентификации — не более 0,2%.