В России началась блокировка Telegram. Таким мнением поделились опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты.

По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», в воскресенье пользователи направили около 12 тыс. жалоб на сбой в работе мессенджера, тогда как в субботу их количество составляло почти 6 тыс. Обращения поступают из разных регионов страны.

Ранее в СМИ сообщали о возможной полной блокировке Telegram в начале апреля. В Роскомнадзоре не подтвердили сроки, однако указали на то, что для продолжения работы на российском рынке сервис должен соблюдать требования законодательства.

По словам техно-эксперта и автора издания «Код Дурова» Владислава Войтенко, в последние сутки пользователи фиксируют серьезные проблемы при подключении к мессенджеру через домашний интернет с российских IP-адресов: сообщения могут не отправляться, а обновление чатов занимает несколько минут. Также отмечаются сложности при использовании сервиса через мобильные сети.

В России начали замедлять домашний интернет

О наличии проблем сообщают и представители операторского сообщества. Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин заявил, что ранее фиксировалось общее замедление работы сервиса, однако недавно начали поступать жалобы на полную недоступность настольной версии мессенджера.

По его словам, пока недостаточно статистики для однозначных выводов, поскольку многие пользователи пытаются обходить ограничения. Предварительные тесты показывают, что стабильность работы может зависеть от типа сети, а также от региона и конкретного оператора связи. Это может свидетельствовать о применении различных технических параметров фильтрации в разных регионах.