Ученые «взвесили» 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS весит около миллиарда тонн, подсчитали астрофизики. Результаты «наилучшей на сегодня» оценки массы загадочного объекта подготовлены к публикации в Astronomy & Astrophysics.

Статью написал известный своими спекуляциями по поводу 3I/ATLAS гарвардский профессор Ави Леб в соавторстве с коллегами из Университетской обсерватории Мюнхена — и, конечно же, сразу объявил об этом миру.

Массу кометы уже пробовали рассчитывать ранее, основываясь на ее негравитационном ускорении в результате сублимации (по сути, реактивной тяге) и площади, вычисленной по наблюдениям космических телескопов.

«В новой работе использованы все доступные наблюдательные данные об изменении интенсивности выделения газа и пыли, а также о росте яркости 3I/ATLAS в течение нескольких месяцев до и после его сближения с Солнцем, которое произошло 29 октября 2025 года. Газовыделение из ядра привело к регистрируемому негравитационному ускорению», — объясняет Леб.

По его словам, математика несложная: масса 3I/ATLAS, умноженная на ее негравитационное ускорение, должна быть равна потерям в предпочтительном направлении, помноженным на скорость выброса вещества. Вопрос в том, что именно больше всего теряла комета под действием солнечного тепла: воду или углекислоту. От этого зависит и ее плотность, и площадь поверхности, и скорость выброса.

Интенсивное испарение кометой воды ученые исключили сразу — для этого она слишком мала. Они построили три модели: с сублимацией только углекислоты и с вкладом водяного пара.

Результаты: для модели, содержащей только CO₂ — 0,3·10¹² кг, с учетом вклада сублимации воды — от 1,7·10¹² до 6,4·10¹² кг.

«В целом, масса 3I/ATLAS составляет порядка миллиарда метрических тонн!» — резюмирует профессор.

По его мнению, дополнительные данные об интенсивности выделения воды и углекислого газа помогли бы сузить круг возможных сценариев и уточнить оценки массы и размеров 3I/ATLAS. Но уже очевидно, что она тяжелее первого межзвездного объекта 1I/Оумуамуа минимум в сто тысяч раз.

Следовательно, таких объектов, как Оумуамуа, мы должны были бы обнаружить как минимум сто тысяч — а он известен только один. Значит либо он искусственный, либо 3I/ATLAS, либо и то, и другое, заключает Ави Леб.