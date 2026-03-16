Telegram с воскресенья почти перестал работать в России

С вечера субботы, 14 марта, работа мессенджера резко замедлилась. У пользователей некоторых провайдеров Telegram и вовсе перестал открываться. Основная масса жалоб на сервисах, отслеживающих сетевые сбои, была связана с задержками при отправке сообщений и невозможностью открыть прикреплённые файлы.

© Jaque Silva/Zuma/TACC

Во многих случаях мессенджер надолго зависает в статусе «Обновление», который лишь ненадолго сменяется статусом подключения.

Что касается средств подмены сетевых адресов, отзывы пользователей противоречивы. Одним они помогают, другим — нет. Особенно много жалоб поступает на веб-версию Telegram, которая у части пользователей просто не загружается.

Ранее депутат Госдумы Андрей Синцов предупреждал, что в случае серьёзных ограничений в работе Telegram использование VPN не поможет.

В конце прошлой недели в работе Telegram фиксировались и глобальные сбои. Они начались 11 марта. Однако, как сообщает «Habr Новости», по состоянию на 16 марта за пределами России серьёзных проблем в работе Telegram не наблюдалось.

Официальных сообщений от Роскомнадзора пока не поступало. В списке запрещённых ресурсов Telegram также не появлялся.