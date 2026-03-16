Мошенники придумали двухэтапный «СМС-бомбинг» для обмана россиян

Мошенники начали использовать для обмана россиян двухэтапную схему «СМС-бомбинга. Целью данного способа является вызов паники и побуждение человека к необдуманным действиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Как объяснили в МВД, злоумышленники используют специальные программы. С помощью них на телефон жертвы отправляется огромное количество сообщений якобы от государственных органов, банков и онлайн-магазинов.

Это могут быть уведомления, маскирующиеся под официальные, или информация о взломе аккаунта и оформлении кредита. Кроме того, в ходе такой атаки могут приходить СМС-коды подтверждения или ссылки для перехода на фишинговые сайты.

После того как жертва получила поток сообщений, мошенники наносят следующий удар. Аферисты совершают звонки от имени представителей мобильного оператора, в ходе которых заявляют, что техническая поддержка наблюдает массовую СМС-атаку. Для ее прекращения жертву просят подтвердить персональные данные и назвать код из СМС.

Ранее сотрудники полиции задержали двух 19-летних юношей, которые обслуживали мошеннический «колл-центр на северо-востоке Москвы. Молодые люди выполняли роль технических специалистов: они следили за работой GSM-шлюзов и меняли SIM-карты, чтобы у мошенников была бесперебойная связь с жертвами.

